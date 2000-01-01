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Биньямину Нетаниягу провели операцию | Фото: Коби Гидеон, GPO27.10 17:52   MIGnews.com

Биньямину Нетаниягу провели операцию

В ходе запланированного медицинского осмотра Биньямину Нетаниягу провели операцию по удалению двух небольших полипов желудочно-кишечного тракта. На время, пока премьер находился на операционном столе, его обязанности исполняла министр культуры и спорта Мири Регев.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, днем 27 октября Биньямин Нетаниягу прошел в столичном медицинском центре "Шаарей-Цедек" периодическую диагностику желудочно-кишечного тракта под наркозом.

В заявлении больницы говорится, что "здоровье премьер-министр находится в отличном состоянии" и что он полностью вернулся к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что 21 октября ему исполнилось 69 лет. После Давида Бен-Гуриона, который находился на должности премьер-министра Израиля в общей сложности 13 лет, Нетаниягу является вторым в списке глав израильского правительства по длительности занимания своей должности.

Так как в правительстве нет заместителя премьер-министра во время поездок Нетаниягу за границу или в ходе операций под наркозом его обязанности исполняют различные члены правительства. В последние годы и.о. премьера назначили министров Исраэля Каца, Гилада Эрдана, Зеэва Элькина, Ярива Левина и Юваля Штайница.
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