27.10 19:59 MIGnews.com

Расследования отвлекают Нетаниягу от руководства страной

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Посреди недавнего заседания кабинета министров, на котором Биньямин Нетаниягу и министры решали вопросы безопасности Израиля на фоне угроз со стороны Сирии, Ирана и "Хизбаллы", в зал заседаний зашел советник премьера и передал ему записку.Нетаниягу извинился и вышел, чтобы созвониться со своими адвокатами и посоветоваться на счет должной реакции на утечки о полицейских расследованиях в отношении него. Со ссылкой на источники в окружении премьера The Jerusalem Post пишет, что это стало уже традицией и утомило Нетаниягу."Это случалось уже десятки раз. Не реже раза в неделю ему приходилось покидать важные встречи после того, как он получал такую записку", - пишет издание.Однако однажды случился и противоположный инцидент: 6 марта, прямо посреди допроса премьер-министра полицейскими, в помещение зашел его советник и передал ему советник – звонит Дональд Трамп, чтобы срочно пообщаться об иранской угрозе. Глава израильского правительства извинился и вышел.После этого канцелярия Биньямина Нетаниягу опубликовала заявление о короткой беседе с американским президентом, в ходе которой "оба лидера подробно обсудили опасности, связанные с иранской ядерной сделкой, и необходимость совместной борьбы с этими опасностями".На этом фоне неудивительно, что "ликудник" Давидом Амсалем зарегистрировал в Кнессете законопроект о "французском праве", который бы запретил все расследования в отношении действующего главы правительства, которые только не касаются преступлений в отношении безопасности или экономики государства, применения насилия, употребления наркотиков или совершения сексуальных атак.Однако, несмотря на поддержку коалиционных партнеров, "французский закон" признали нежизнеспособным – против него выступили юридический советник правительства Авихай Мандельблит и министр финансов Моше Кахлон, а глава Минюста Айелет Шакед, которая лично его поддержала, не смогла склонить на свою сторону всех своих соратников из "Еврейского дома".В коалиции же не растерялись и написали новый законопроект, который бы запретил полиции публиковать свои рекомендации юрсоветнику на счет того, следует или не следует предъявлять обвинения госслужащим. И если Мандельблит выступает против второго документа не меньше, чем против первого, он хотя бы не называет противоречащим законодательству.