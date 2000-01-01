27.10 21:54 MIGnews.com

ЕС не признает каталонскую декларацию независимости

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В пятницу, 27 октября, председатель Европарламента Антонио Таяни прокомментировал провозглашение Каталонией независимости.Напомним, ранее в пятницу, в Каталонии была принята резолюция о независимости большинством голосов 70 против 10.В ответ на это Мадрид созвал срочное собрание, где будет решаться вопрос, какие действия правительство будет предпринимать, так как испанцы не намерены потакать расколу территорий своей страны.Кроме того, провозглашение регионом независимости прокомментировали главы ряда государств Европы, а также в Соединённых Штатах. Признавать результаты голосования действительными не будут.Что же касается стран, входящих в состав Евросоюза, то, по словам Таяни "декларация независимости, голосование по которой состоялось сегодня в парламенте Каталонии, противоречит верховенству закона, конституции Испании и уставу Каталонии, которые являются частью правовой системы Европейского союза. Никто в ЕС не признает эту декларацию. Сейчас как никогда необходимо восстановить законность в качестве основы для диалога и гарантировать свободу и права всех граждан Каталонии".