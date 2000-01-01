Израиль просит Польшу уважать жертв Холокоста

Посол Израиля в Польше Анна Азари подала в польский МИД официальную жалобу на законопроект о компенсации имущества, конфискованного у евреев нацистами во Вторую мировую войну и коммунистами после нее.
Напомним, что Варшава выдвинула для реституции практически невыполнимые условия: во-первых, жертвы конфискации должны были быть гражданами Польши; во-вторых, право на реституцию имеют только непосредственно пострадавшие, их родственники "первой линии" (супруги, дети и внуки), которые к тому же тоже на момент подачи заявки должны быть гражданами Польши.
"Израиль считает, что разработанный законопроект дискриминирует выживших после Холокоста", - цитирует текст письма Азари агентство JTA.
Стоит отметить, что таким образом израильское правительство отступило от своей традиционной политики невмешательства в законы о реституции в отдельно взятых странах.
В письме Азари отметила, что польский законопроект лишает права на компенсацию практически всех жертв Катастрофы, так как зачастую единственными пережившими Холокост были их братья/сестры и племянники, а они не попадают под действие закона.
"Сначала нацисты отобрали частную собственность, потом, когда большинство польских евреев уже были мертвы, ее отобрали коммунистические власти Польши", - цитирует JTA свои дипломатические источники в Иерусалиме.
Всемирная еврейская реституционная организация с признательностью отметила вмешательство Израиля в этот вопрос и поблагодарила правительство Еврейского государства за его позицию.
"Речь идет о справедливости, и мы призываем правительство Польши внести поправки в разработанный законопроект, чтобы обеспечить справедливое отношение ко всем обратившимся, включая переживших Холокост и их семьи в Израиле и в остальном мире", - говорится в заявлении организации.