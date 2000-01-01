Испания распустила парламент Каталонии

В ответ на объявление Каталонией независимости от Мадрида испанский Кабмин принял решение о роспуске каталонских правительства и законодательного собрания.
"Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии. Поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы", — цитирует El Pais заявление главы федерального правительства Мариано Рахоя после экстренного заседания кабинета министров.
Он отметил, что уволил главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и отстранил от исполнения обязанностей главу местного МВД Хосепа Луиса Траперо.
Дату выборов, по итогам которых регион должен получить новое правительство, Рахой назначил на 21 декабря.
По словам премьера, 21 декабря в регионе пройдут досрочные выборы. По их итогам Каталония получит новый совет министров.