28.10 06:32 MIGnews.com

Испания распустила парламент Каталонии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ответ на объявление Каталонией независимости от Мадрида испанский Кабмин принял решение о роспуске каталонских правительства и законодательного собрания."Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии. Поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы", — цитирует El Pais заявление главы федерального правительства Мариано Рахоя после экстренного заседания кабинета министров.Он отметил, что уволил главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и отстранил от исполнения обязанностей главу местного МВД Хосепа Луиса Траперо.Дату выборов, по итогам которых регион должен получить новое правительство, Рахой назначил на 21 декабря.По словам премьера, 21 декабря в регионе пройдут досрочные выборы. По их итогам Каталония получит новый совет министров.