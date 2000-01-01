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Испания распустила парламент Каталонии | Фото: European People's Party/Flickr28.10 06:32   MIGnews.com

Испания распустила парламент Каталонии

В ответ на объявление Каталонией независимости от Мадрида испанский Кабмин принял решение о роспуске каталонских правительства и законодательного собрания.

"Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии. Поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы", — цитирует El Pais заявление главы федерального правительства Мариано Рахоя после экстренного заседания кабинета министров.

Он отметил, что уволил главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и отстранил от исполнения обязанностей главу местного МВД Хосепа Луиса Траперо.

Дату выборов, по итогам которых регион должен получить новое правительство, Рахой назначил на 21 декабря.

По словам премьера, 21 декабря в регионе пройдут досрочные выборы. По их итогам Каталония получит новый совет министров.
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