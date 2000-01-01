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`Все израильские студенты в Бельгии – агенты Моссада` | Фото: Thinkstock27.10 08:12   MIGnews.com

"Все израильские студенты в Бельгии – агенты Моссада"

Бельгийский профессор Марианна Блюм заявила, что почти все израильские студенты в Бельгии являются "агентами Моссада". Достаточно курьезное заявление прозвучало на показе фильма "Это моя земля", снятого режиссером франко-израильского происхождения Тамарой Эрде.

Об этом сообщает бельгийско-еврейское он-лайн издание Joods Actueel.

Кинолента является документально-исторической и рассказывает о палестино-израильском конфликте.

Также профессор назвала Государство Израиль "инородным телом" в ближневосточном регионе. При этом она подчеркнула, что "все, что исходит от Израиля должно быть бойкотировано".

Кроме того она обрушилась с резкой критикой касательно сотрудничества Бельгии и Израиля в сфере борьбы с терроризмом. По словам Блюм, данное сотрудничество является "угрозой бельгийской демократии".

К слову, с 1995 по 2005 год профессор жила в Газе, где преподавала в университете Аль-Азхар.
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