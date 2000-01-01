Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В США рассекретили документы по убийству Кеннеди 27.10 08:56   MIGnews.com

В США рассекретили документы по убийству Кеннеди

Президент США Дональд Трамп рассекретил документы американских спецслужб по делу об убийстве 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди. Но некоторые материалы сохранил в тайне из соображений национальной безопасности, передает РИА Новости.

Документы ЦРУ были опубликованы на сайте Национальных архивов. Сообщается, что в свободном доступе выложили 2891 документ. Это вторая часть всего материала из тех, что должны выйти в свет. Предыдущая была обнародована 24 июля и содержала 3.9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут обнародованы до конца апреля 2018 года.

"Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события." – говорится в меморандуме, который подписал президент.

Как сообщили в Национальном архиве, новый пакет опубликованных документов будет как но "дополнение" к сведеньям, что были известны ранее, поэтому не стоит ожидать от них сенсации.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:39
Звонок в израильскую полицию: я собираюсь совершить теракт
08:12
"Все израильские студенты в Бельгии – агенты Моссада"
07:31
Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной
07:11
Премьер на церемонии принятия присяги нового судьи БАГАЦ
07:07
Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина
06:32
В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России
05:33
Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik
04:26
Жерар Депардье издал автобиографическую книгу "Монстр"
03:04
В ГД недовольны данными США о воюющих за ИГ россиянах
02:26
Джигарханян подал на жену заявление в полицию
01:15
Джордж Клуни хвастается успехами детей
00:28
Эмбер Хёрд встречается с каскадёром
23:18
В Финляндии БТР столкнулся с пассажирским поездом
22:34
Украина - страна раздора для отношений НАТО и России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus