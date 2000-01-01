27.10 08:56 MIGnews.com

В США рассекретили документы по убийству Кеннеди

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Президент США Дональд Трамп рассекретил документы американских спецслужб по делу об убийстве 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди. Но некоторые материалы сохранил в тайне из соображений национальной безопасности, передает РИА Новости.Документы ЦРУ были опубликованы на сайте Национальных архивов. Сообщается, что в свободном доступе выложили 2891 документ. Это вторая часть всего материала из тех, что должны выйти в свет. Предыдущая была обнародована 24 июля и содержала 3.9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут обнародованы до конца апреля 2018 года."Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события." – говорится в меморандуме, который подписал президент.Как сообщили в Национальном архиве, новый пакет опубликованных документов будет как но "дополнение" к сведеньям, что были известны ранее, поэтому не стоит ожидать от них сенсации.