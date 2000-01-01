27.10 09:25 MIGnews.com

ООН: режим Асада стоит за химической атакой в Идлибе

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Эксперты ООН назвали режим президента Сирии Башара Асада ответственным за применение зарина в ходе бомбардировок в Идлибе. Речь идет о химическом нападении 4 апреля 2017 года, жертвами которого стали более 100 мирных жителей.Об этом говорится в докладе Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию фактов применения химического оружия.Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что доклад "подтверждает то, что мы долгое время считали правдой"."Эксперты уверены, что Сирия ответственна за использования зарина в Хан-Шейхуне", — цитирует телеканал CBS News.Постпред также отметила: "Совет Безопасности должен ясно объявить о том, что не потерпит применение химического оружия кем-либо, а также что поддержит работу независимого следствия. Страны, которые не сделают этого, ничем не лучше диктаторов и террористов, использующих это ужасное оружие".Расследование на территории Сирии велось несколько месяцев. По большому счету, внимание было уделено авиабазе "Аль-Шайрат". Предположительно откуда могли вылететь самолеты с зарином, и в деревнях неподалеку от Хан-Шейхуна, где за 5 дней до удара по городу, был также применен зарин.Отмечается, что позже доклад будет представлен перед председателями Совета Безопасности.