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Youtube/ скриншот с видео27.10 09:56   MIGnews.com

Хаменеи призвал премьера Ирака не доверять Штатам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты создали джихадистскую организацию "Исламское Государство", известную как ISIS.

Комментарии иранского лидера были сделаны во время встречи с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади, передает Breitbart.

Хаменеи призвал иракского премьера следить за "коварством американцев" и "никогда не доверять США".

"Американцы сами создали ISIS. однако теперь, когда террористов победило иракское правительство и народ, они притворяются, что поддерживают такой крупный успех", - отметил аятолла Ирана.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты "несомненно, нанесут удар по Ираку в будущем при любой возможности".

Отметим, что Али Хаменеи ранее обвинил Штаты и Саудов в финансировании суннитских джихадистов, в том числе и боевиков ISIS.
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