27.10 09:56 MIGnews.com

Хаменеи призвал премьера Ирака не доверять Штатам

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты создали джихадистскую организацию "Исламское Государство", известную как ISIS.Комментарии иранского лидера были сделаны во время встречи с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади, передает Breitbart.Хаменеи призвал иракского премьера следить за "коварством американцев" и "никогда не доверять США"."Американцы сами создали ISIS. однако теперь, когда террористов победило иракское правительство и народ, они притворяются, что поддерживают такой крупный успех", - отметил аятолла Ирана.При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты "несомненно, нанесут удар по Ираку в будущем при любой возможности".Отметим, что Али Хаменеи ранее обвинил Штаты и Саудов в финансировании суннитских джихадистов, в том числе и боевиков ISIS.