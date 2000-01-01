27.12 12:01 MIGnews.com

Турция в долг закупила у России четыре дивизиона С-400

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Власти Турции частично в долг закупили у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", передает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на слова генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова."Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства", - рассказал он в интервью изданию.По его словам, сумма сделки составила 2,5 млрд. долларов.Также он отметил, что первые поставки оружия планируется начать в марте 2020 года.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что Анкара в течение недели решит вопрос о поставке ЗРК С-400 из России.