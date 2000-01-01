27.12 10:59 MIGnews.com

Посольство Филиппин останется в Тель-Авиве

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Несмотря на изначальные слухи о том, что президент Филиппин Родриго Дутерте уведомил израильских дипломатов о заинтересованности в переезда дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим, Манила свое посольство перемещать не собирается, о чем сообщили во внешнеполитическом ведомстве азиатской республики."Мы ясно заявили всем нашим друзьям на Ближнем Востоке, что никаких обсуждений или поползновений к перемещению нашего посольства из Тель-Авива пока что не было", - заявил 26 декабря в интервью местным СМИ филиппинский министр иностранных дел Алан Питер Каэтано.Министр отметил, что его правительство поддерживает решение ближневосточного конфликта по формуле "двух государств", и даже заверил в том, что Филиппины готовы сыграть роль миротворца."Мы за мирное разрешение конфликта. В дипломатии без какой-либо насущной ситуации не совершают такие гигантские скачки вслепую. Все это следует изучить, чтобы принять сбалансированное решение", - добавил Каэтано.Ранее израильская телекомпания "Кан" заявила о десяти странах, которые рассматривают возможность переезда своих дипломатических миссий в Иерусалим, к которым отнес Филиппины, Румынию и Южный Судан.Стоит отметить, что Филиппины воздержались на голосовании по принятию резолюции Генассамблеи ООН с осуждением решения Дональда Трампа перенести посольство. Позже правительство страны обосновало это тем, что на Ближнем Востоке работают миллионы филиппинских мигрантов, по безопасности и благополучию которых может ударить активное вмешательство в арабо-израильский конфликт.