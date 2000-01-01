27.12 12:44 MIGnews.com

Парламент Ирана признал Иерусалим столицей "Палестины"

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Иранский Меджлис обязал правительство Исламской республики признать Иерусалим "извечной столицей Палестины" – в качестве противодействия Дональду Трампу, который в начале месяца признал этот город столицей Израиля.В среду, 27 декабря, в парламенте ИРИ был выставлен на голосование законопроект о поддержке Ираном палестинцев, который был поддержан 198 голосами. Один депутат воздержался, против никто не голосовал. За поправки к документу, в том числе и добавление положения об "Аль-Кудс как вечной столице Палестины", все 207 членов Меджлиса проголосовали единогласно.Документ поручает председательствующему совету парламента "углубить и расширить поддержку палестинского народа различными методами и в соответствующих случаях привлекать представителей мусульманских стран и экспертов".Спикер парламента Али Лариджани призвал президента Хасана Рухани поддержать данный законопроект и назвал идею переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим заговором Трампа в соответствии с его идеей "формального примирения" и с целью унизить палестинцев и других мусульман.Он выразил надежду, что иранское правительство со всей серьезностью подойдет к утверждению данного законопроекта, потому что только так "можно нейтрализовать заговор США".