27.12 13:16 MIGnews.com

Орен Хазан не боится угроз ХАМАСа

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Орен Хазан не страшится угроз ХАМАСа заставить его "заплатить за дикое и преступное нападение" на родственниц террористов, которым одиозный "ликудник" помешал проехать в тюрьму "Нафха", где у них были назначены свидания с их террористическими родичами.Напомним, что в связи с этим спикер Кнессета Юлий Эдельштейн даже распорядился приставить к Хазану телохранителя."Я не просто поспорил со старушками. Я заступился за израильский народ. Я посмотрел им в глаза и сказал: ваши сыновья, ваши братья и сестры – не люди. Они мусор, отморозки, они хуже собак. Они покинули свои дома, чтобы убивать невинных, ни в чем не повинных евреев", - сказал он в интервью телеканалу i24."Когда я вижу людей, посещающих в тюрьмах тех, кто, на мой взгляд, должен быть казнен, я забываю о хороших манерах. Мне все равно. Я не хочу быть вежливым. Меня избирали в Кнессет не для того, чтобы быть вежливым. Я хочу остановить террор, а с терроризмом вы переговоры не ведете. Вы убиваете. И именно так мы с ними и поступим", - добавил Хазан.Депутат также раскритиковал волонтеров Красного Креста, которые сопровождали родственниц террористов, заявив, что "не видит, чтобы они ехали в сектор Газа раздобыть информацию об Адаре Голдине и Ороне Шауле".