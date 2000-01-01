27.12 13:02 MIGnews.com

"В президента Ривлина вселился бес левизны"

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Президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на конференции Дова Лаутмана воздал хвалу израильской демократии.В качестве примеров того, как она функционирует Ривлин назвал серию анти-коррупционных митингов на бульваре Ротшильд и “социальные протесты “ лета 2011 года.Ривлин также выразил восхищение тем, как социальные сети мобилизуют массы на подобного рода мероприятия: "Социальные сети по настоящему великолепны, они повышают уровень нашей информированности о том, что творится вокруг".Ривлин добавил: “Перед нами прекрасные примеры того, как социальные сети влияют на реальность: протесты лета 2011 года, демонстрации против коррупции в Петах-Тикве и Тель-Авиве, а также кампания MeToo“.Заявления Ривлина вызвали большой отклик в обществе, и ликование среди левых. Выступая в эфире радио 103FM организатор “борьбы с коррупцией и митингов на Ротшильд Эльдад Янив сказал: “Мы говорим Руби: ничего не бойся, мы точно знаем, что ты сказал, он также упомянул демонстрации 2011 года и демонстрации Йоаза Хенделя (демонстрация “правых” против коррупции в Иерусалима)”.Яниву и поклонникам Ривлина ответил публицист Бенни Цифер: “Есть такая бактерия, демон левизны. Он вселяется в людей и заставляет их терять связь с реальностью. Я сам когда это этим переболел - но излечился. Ривлин верит, что это очень приятно - стать левым, потом Биби падет, а его все будут хвалить. Проблема в том, что этого не случится”.На вопрос о том, можно ли быть не левым, и выступать против Нетаниягу Цифер ответил: “Левые - это самое предательское из всего того, что можно вообразить. Когда свергнут Нетаниягу, они выкинут и Янива, и Ривлина”.Цифер добавил: “В тот момент, когда левые начали любить идеи вместо людей они проиграли. Правые отличаются от левых тем, что они солидарны с народом даже в момент кризиса!”