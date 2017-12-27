27.12 15:22 MIGnews.com

Орен Хазан: Зуаби - террористка, помойное ведро

חזן VS זועבי: "תולעת קטנה שכמוך" pic.twitter.com/npx6c7LF3R — Atara German (@ataragerman1) December 27, 2017

ח"כ חזן צועק על ח"כ זועבי בכנסת: "אני אפקיר את המליאה לבוגדת הזו?" pic.twitter.com/JFiJNdK9ps — חדשות עשר (@news10) December 27, 2017

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Депутата Кнессета Орена Хазана (Ликуд) удалили с пленарного заседания после того, как он атаковал депутата Ханин Зуаби (Объединенный Арабский список).Депутата Зуаби критиковала оппозицию во время обсуждения “закона о рекомендациях”: “Эта оппозиция еще более лицемерна, чем правые. Они создают видимость демократии, хотят усидеть на двух стульях”.Депутат Хазан, партия которого и проталкивает закон о рекомендациях взорвался: “Тебя надо посадить в тюрьму, тебе место за решеткой. Террористка, помойное ведро”.Хазана предупредили о недопустимости подобного рода выпадов, но он не мог успокоиться и пристав вывел его из зала заседаний.