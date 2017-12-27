27.12 15:22 MIGnews.com
Орен Хазан: Зуаби - террористка, помойное ведро
Депутата Кнессета Орена Хазана (Ликуд) удалили с пленарного заседания после того, как он атаковал депутата Ханин Зуаби (Объединенный Арабский список).
Депутата Зуаби критиковала оппозицию во время обсуждения “закона о рекомендациях”: “Эта оппозиция еще более лицемерна, чем правые. Они создают видимость демократии, хотят усидеть на двух стульях”.
Депутат Хазан, партия которого и проталкивает закон о рекомендациях взорвался: “Тебя надо посадить в тюрьму, тебе место за решеткой. Террористка, помойное ведро”.
Хазана предупредили о недопустимости подобного рода выпадов, но он не мог успокоиться и пристав вывел его из зала заседаний.
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