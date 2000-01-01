Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Эво Моралес обвинил Гватемалу в продажности из-за посольства | Фото: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina/Flickr27.12 14:53   MIGnews.com

Эво Моралес обвинил Гватемалу в продажности из-за посольства

Боливийский президент Эво Моралес обрушился с критикой на правительство Гватемалы, обвинив его в продажности из-за решения вслед за США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.



"Это полнейшее издевательство над международным сообществом. Правительство Гватемалы не признает резолюцию Ассамблеи ООН и решает перенести посольство в Иерусалим", - написал он в Twitter.

Эво Моралес считает, что его гватемальский коллега (и, по совпадению, однофамилец) Джимми Моралес продал достоинство своего государства "американской империи" ради "крох помощи" от Агентства США по международному развитию USAID.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:09
В Германии конфисковали рекордные 7 тонн кокаина за 2017 год
20:44
Нетаниягу: Сегодня ВВС находятся на пике своих возможностей
20:17
Немцы против того, что Меркель оставалась канцлером
19:52
В США семью с тремя детьми заморозят в жидком азоте
19:51
В Вашингтоне возле метро произошла стрельба
19:13
Саудовский король обсудил с премьером Турции Иерусалим
18:44
Японцы держали дочь 15 лет в неволе и заморили ее голодом 
18:12
Глава коалиции: Лапид - самый коррумпированный политик
17:47
Президент Турции: Башар Асад - террорист
17:13
Израильская полиция арестовала бедуинов-автоугонщиков
17:12
Катар требует от Гватемалы отменить решение по Иерусалиму
16:44
Принца Гарри просят не приглашать Обаму на свадьбу
15:24
Стрелявший на фабрике "Меньшевик" сбежал от полиции
15:22
Орен Хазан: Зуаби - террористка, помойное ведро  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus