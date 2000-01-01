27.12 14:53 MIGnews.com

Эво Моралес обвинил Гватемалу в продажности из-за посольства

En un completo acto de burla a la comunidad internacional, el Gobierno de Guatemala desconoce la Resolución de la Asamblea de la ONU y decide trasladar su Embajada a Jerusalén. Lamentamos que algunos gobiernos vendan su dignidad al imperio por no perder las migajas de USAID. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 25 декабря 2017 г.

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Боливийский президент Эво Моралес обрушился с критикой на правительство Гватемалы, обвинив его в продажности из-за решения вслед за США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим."Это полнейшее издевательство над международным сообществом. Правительство Гватемалы не признает резолюцию Ассамблеи ООН и решает перенести посольство в Иерусалим", - написал он в Twitter.Эво Моралес считает, что его гватемальский коллега (и, по совпадению, однофамилец) Джимми Моралес продал достоинство своего государства "американской империи" ради "крох помощи" от Агентства США по международному развитию USAID.