Эво Моралес обвинил Гватемалу в продажности из-за посольства
Боливийский президент Эво Моралес обрушился с критикой на правительство Гватемалы, обвинив его в продажности из-за решения вслед за США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
En un completo acto de burla a la comunidad internacional, el Gobierno de Guatemala desconoce la Resolución de la Asamblea de la ONU y decide trasladar su Embajada a Jerusalén. Lamentamos que algunos gobiernos vendan su dignidad al imperio por no perder las migajas de USAID.
"Это полнейшее издевательство над международным сообществом. Правительство Гватемалы не признает резолюцию Ассамблеи ООН и решает перенести посольство в Иерусалим", - написал он в Twitter.
Эво Моралес считает, что его гватемальский коллега (и, по совпадению, однофамилец) Джимми Моралес продал достоинство своего государства "американской империи" ради "крох помощи" от Агентства США по международному развитию USAID.