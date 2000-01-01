27.12 15:15 MIGnews.com

Еш Атид: Нетаниягу и Лицман перешли все границы разумного

Пресс-служба фракции "Еш Атид"

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В рамках борьбы против закона о работе магазинов по субботам, партия "Еш Атид" обратилась к юридическому советнику парламентской комиссии по внутренним делам с целью проверить, как повлияет данный закон на другие бизнесы, открытые в субботу. После проверки, выяснилось, что кроме магазинов, запрет на работу в субботу распространится также и на магазины при бензозаправочных станциях по всей стране, несмотря на то, что они не находятся в центрах городов. Они также будут обязаны прекратить работу до выхода субботы."Как мы и утверждали ранее, закон о запрете работы магазинов по субботам и уступки Нетаниягу ортодоксам только усугубляют разрозненность в обществе. Нетаниягу и Лицман перешли все границы разумного. От этого пострадают все граждане страны", - заявил председатель парламентской фракции "Еш Атид", депутат Кнессета Офер Шелах."Эта коалиция наносит удар по статусу-кво и по всему обществу. Магазины на заправках не нарушают образ жизни тех, кто соблюдает субботу. Кому мешают люди, которые работают всю неделю, а в выходные дни хотят отдохнуть и погулять? Я приложу все усилия и воспользуюсь любыми возможными парламентскими инструментами, включая многочасовой филибастер для торпедирования данного закона!" - подчеркнул депутат Кнессета Мики Леви ("Еш Атид").