27.12 17:47 MIGnews.com

Президент Турции: Башар Асад - террорист

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно ситуации в Сирии и усилий по её урегулированию. По мнению политика сирийский лидер Башар Асад - "террорист" и с ним невозможно вести какое-либо сотрудничество. Такое заявление Эрдогана СМИ опубликовали в среду, 27 декабря."Асад — однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом", — цитирует заявление Эрдогана информационный портал "Федеральное агентство новостей".Президент Турции также добавил, что у Сирии не может быть будущего во главе с лидером, "который убил около миллиона своих граждан".Ситуация в Сирии на сегодняшний день довольно часто обсуждается в обществе в связи с окончанием операции по борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта". В данной операции принимали участие военные Соединённых Штатов и их союзников, а также Россия.