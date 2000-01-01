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Президент Турции: Башар Асад - террорист 27.12 17:47   MIGnews.com

Президент Турции: Башар Асад - террорист

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно ситуации в Сирии и усилий по её урегулированию. По мнению политика сирийский лидер Башар Асад - "террорист" и с ним невозможно вести какое-либо сотрудничество. Такое заявление Эрдогана СМИ опубликовали в среду, 27 декабря.

"Асад — однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом", — цитирует заявление Эрдогана информационный портал "Федеральное агентство новостей".

Президент Турции также добавил, что у Сирии не может быть будущего во главе с лидером, "который убил около миллиона своих граждан".

Ситуация в Сирии на сегодняшний день довольно часто обсуждается в обществе в связи с окончанием операции по борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта". В данной операции принимали участие военные Соединённых Штатов и их союзников, а также Россия.
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