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Принца Гарри просят не приглашать Обаму на свадьбу | Фото:27.12 16:44   MIGnews.com

Принца Гарри просят не приглашать Обаму на свадьбу

Британские власти призывают принца Гарри не приглашать на свадьбу бывшего президента США Барака Обаму.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает The Sun.

По данным издания, хотя Гарри и Обаму связывают дружеские отношения, в случае если принц пригласит экс-главу Белого дома на церемонию бракосочетания, это может вызвать недовольство со стороны действующего президента США Дональда Трампа.

"Гарри ясно дал понять, что хочет, чтобы Обама был приглашен на свадьбу, однако данное решение вызывает опасения. Трамп может очень негативно отреагировать, если Обама посетит королевскую свадьбу до того, как он Трамп сам встретится с королевой", – цитирует таблоид слова неназванного источника, знакомого с ситуацией.
Принца Гарри просят не приглашать Обаму на свадьбу | Фото:
Гарри и Меган уже рассказали своим приближенным о желании видеть Обаму и его супругу Мишель на церемонии бракосочетания, которая запланирована на 19 мая 2018 года, пишет газета.

Масла в огонь может подлить еще одна важная деталь - Дональд Трам все еще ни разу не встретился с королевой Елизаветой II с тех пор, как занял позицию главы США. Они должны были увидеться в конце 2017 года, но встречу перенесли на июль 2018.

Накануне принц Гарри сделал интервью с Обамой, которое вышло на радио ВВС. Невеста Гарри Меган Маркл, в свою очередь, критически высказывалась в отношении Трампа в соцсетях во время президентской кампании в США.

Издание отмечает, власти Великобритании могут только убеждать принца, но не указывать ему — список гостей полностью определяется Букингемским дворцом, а не Департаментом культуры, средств массовой информации и спорта, который руководит национальными мероприятиями, такими, например, как государственные похороны.
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