27.12 18:12 MIGnews.com

Глава коалиции: Лапид - самый коррумпированный политик

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Глава коалиции Давид Амсалем отверг обвинения в коррупции в отношении правых и атаковал лидера оппозиционной партии Еш Атид Яира Лапида.Амсалем обозвал Лапида “самым коррумпированным политиком”.Амсалем подверг критике частые поездки Лапида за границу и его отсутствие на заседаниях комитетов Кнессета.Амсалем заявил: “Он пропускает заседания практически каждый месяц. Зачем ходить на заседания, если есть возможность ездить по всему миру и спать в отелях?”