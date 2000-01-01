28.12 06:28 MIGnews.com

Правительство выделит 40 миллионов шекелей Иудее и Самарии

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Сегодня правительство Израиля одобрило передачу сорока миллионов шекелей (11 504 800 долларов США) в региональные советы Иудеи и Самарии. Об этом в среду, 27 декабря сообщает Arutz Sheva.Эти средства будут направлены на обеспечение безопасности и финансирование работы пунктов оказания первой медицинской помощи в поселениях, отмечает издание.В свою очередь ультралевом движении "Шалом ахшав" осудили принятое решение."Существует ценник для поддержки коррупции", - заявили активисты организации, добавив, что «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху слаб и легко сдается. Чтобы выжить, он готов продать будущее Израиля"."Ущерб, нанесенный его финальной распродажей, будет оплачиваться гражданами Израиля, когда будут осуществлены еще более несусветные авантюры, тем временем несколько десятков миллионов шекелей отправятся небольшому экстремистскому меньшинству, а не тем, кто действительно нуждается в помощи. Это выглядит так, как будто все, о чем думает премьер-министр - это его собственное политическое выживание".В канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу передали, что нет связи между встречей премьер-министра с раввинами религиозного сионизма, которая состоялась во вторник, 26 декабря, и выделением субсидии Иудее и Самарии."Речь идет о предложении, утверждение которого проходит каждый год в преддверии окончания финансового года", - заявили в офисе премьер-министра."Бюджет предназначен для расходов на безопасность в Иудее и Самарии, а также для создания дополнительных пунктов первой помощи", - отметили в канцелярии.