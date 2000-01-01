27.12 19:13 MIGnews.com

Саудовский король обсудил с премьером Турции Иерусалим

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Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили укрепление двухсторонних отношений и ситуацию в регионе, в том числе статус Иерусалима.Об этом в среду, 27 декабря сообщает турецкое агентство Analolu.Встреча прошла в столице королевства Эр-Рияде во время официального визита главы турецкого правительства.По данным анонимного источника, официальные лица двух стран также обсудили важность статуса Иерусалима."Хранитель двух святынь провел переговоры с премьер-министром Турции во дворце Ямама в Эр-Рияде, в ходе которых они затронули двусторонние отношения и пути их укрепления, а также обсудили развитие всех событий в регионе", — сообщает МИД королевства в Twitter.Стороны вновь осудили принятое президентом США Дональдом Трампом решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и отметили, что Анкара и Эр-Рияд предпримут шаги для защит прав палестинцев.Участники переговоров также подчеркнули, что недавнее голосование в Генассамблее ООН по статусу Иерусалима является важным шагом международного сообщества.Напомним, на прошлой неделе Генассамблея ООН 128 голосами против восьми приняла резолюцию, требующую, чтобы статус Иерусалима был определен на основе переговоров между заинтересованными сторонами - Израилем и Палестиной.В начале декабря американский президент объявил о решении Вашингтона перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также признал Иерусалим столицей Израиля.