27.12 20:17 MIGnews.com

Немцы против того, что Меркель оставалась канцлером

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Неспособность победителей выборов – союза ХДС/ХСС - сформировать коалицию и правительство вызывает заметное раздражение жителей Германии.Согласно данным последнего социологического опроса, 47% немцев высказались за досрочную отставку Меркель в случае, если ее снова переизберут на должность канцлера.Об этом в среду, 27 декабря сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.При этом 36% не имеют ничего против того, чтобы Меркель возглавляла правительство еще четыре года, отмечает издание."Незадолго до выборов в парламент Германии Меркель пользовалась гораздо большей поддержкой: по данным опроса YouGov, проведенного в начале октября, за досрочный уход канцлера высказались 36% респондентов, тогда как 44% желали бы, чтоб Меркель сохранила за собой должность вплоть до 2021 года", - уточняет издание.В исследовании принимали участие около 2 тыс. граждан ФРГ, обладающих правом голоса.Еще в начале октября, практически сразу после состоявшихся 24 сентября выборов в Бундестаг, только 36% участников аналогичного опроса высказались за досрочный уход Меркель, 44% выступили за то, чтобы она оставалась канцлером до 2021 года.В первых числах нового года консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии начнут переговоры о возможном создании новой правящей коалиции. К 12 января они подведут первые итоги и представят их на обсуждение руководящим органам своих политических сил.