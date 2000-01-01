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Нетаниягу: Сегодня ВВС находятся на пике своих возможностей | Фото:27.12 20:44   MIGnews.com

Нетаниягу: Сегодня ВВС находятся на пике своих возможностей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии, посвящённой выпуску курса военных лётчиков, состоявшейся сегодня на базе ВВС ЦАХАЛа "Хацерим".

Обращаясь к выпускникам, премьер-министр сказал:

Сегодня ВВС находится на пике своих возможностей – самые лучшие инструменты и технологии, самые лучшие в мире самолёты, самые лучшие в мире лётчики, способность защиты и нападения, огромная огневая мощь, способная при необходимости достичь как ближних, так и дальних целей.

Мы продолжаем противостоять большим угрозам с севера, юга и востока. На каждом из этих фронтов присутствуют ветви радикального ислама, который уже нанёс тяжелый удар по нашему регионе, но не по нашему государству.

Мы - остров в этом бушующем океане. Мы охраняем свою безопасность, придерживаясь чёткой политики: мы не допустим, чтобы силы иранской армии обосновалась в Сирии, чтобы напасть на нас. Мы будем действовать, чтобы предотвратить производство точного и смертоносного оружия, нацеленного против нас.

Что же касается сектора Газа, то мы хотим, чтобы местное население жило мирно и спокойно, но решение о том, будет ли спокойно в Газе зависит прежде всего от самой Газы.

Мы не допустим и не потерпим эскалации агрессии против Израиля со стороны ХАМАСа или любой другой террористической организации. Мы используем все средства для защиты нашего суверенитета и безопасности израильских граждан.

Мы упорно работаем над укреплением нашей мощи в небе, на суше, на море, в киберпространстве и в разведке. Зачастую мы опережаем мир в выявлении новых проблем и в их решении.

Так было с системами активной обороны - "Железный купол" и другими. Сейчас мы ведём такую работу в туннелях и по праву гордимся нашими технологиями. Мы уже нашли решение в борьбе с новой угрозой, которая знакома многим, - угрозой беспилотников. Мы и здесь первооткрыватели. ВВС не только соответствует самым передовым технологиям в мире, но и развивает их".
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