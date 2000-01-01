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Минобороны РФ: США создают новый отряды ИГ 28.12 01:23   MIGnews.com

Минобороны РФ: США создают новый отряд ИГ

Американцы подготавливают на юге Сирии новых боевиков. Об этом заявил глава Генштаба РФ ВС Валерий Герасимов.

Речь идет о военной базе Эт-Танф, в которой располагаются, по словам Герасимова, отряды террористов из запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ). Но после предварительной подготовки, они перекрашиваются в другое бандформирование – "Новая сирийская армия", задача которых является дестабилизация обстановки в регионе.

Военный напомнил о материале телеканала Би-би-си о секретном соглашении, которое позволило исламиста и их семьям покинуть Ракку под прикрытием международной коалиции и курдов.

По оценке главы Генштаба, в лагерь Шаддали прибыло около 750 боевиков, а в Эт-Танфе – порядка 350. При этом, весь периметр военной базы блокирован правительственными войсками в Сирии. Также он рассказал, что боевики периодически совершают вылазки с этой базы. По его словам, даже была угроза захвата террористами сирийского города Каръятен, но но армия Асада при поддержке ВКС России "вовремя приняли меры" и нанесли удар по этим формированиям.

Ранее российское оборонное ведомство обвинило США в прикрытии отрядов ИГ с целью продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.
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