Гватемала: переезд посольства – наше суверенное решение

"Это внешнеполитическое, а следовательно суверенное, решение Гватемалы. В любом случае мы открыты для общения со странами, которые рассматривают это иначе, но я не верю, что это создаст какие-либо проблемы с другими странами", - цитирует сделанное ею 26 декабря заявление AFP.
Сандра Йовел подчеркнула, что ее правительство не намерено отменять это решение, которое, по ее словам, "согласуется с нашей внешней политикой и союзническими отношениями, которые мы поддерживаем с Израилем". Впрочем, по ее словам, ни одного звонка от послов других стран по поводу такого решения ей еще не поступало.
Напомним, что на данный момент дипломатическая миссия Гватемалы в Израиле представлена посольством в Герцлии и двумя консульствами – в Иерусалиме и Хайфе. На данный момент остается неясным, в какие сроки посольство собираются переместить, так как здание иерусалимского консульства определенно будет мало для этой цели.
"Мы решили вернуть наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим, где оно много лет и находилось. Но у меня нет оценок на счет того, сколько времени понадобится на это, но я не утверждаю, что это произойдет завтра", - добавила министр иностранных дел Гватемалы.