Канцлер Австрии: Израиль - наш союзник

Новый канцлер Австрии, Себастиан Курц, дал интервью израильской газете Исраэль Ха-Йом.
Курц сказал, что понимает те опасения, которые порождает в Израиле усиление правой националистической партии в его стране, и добавил, что он делает все, чтобы развеять подобные страхи.
Куц заявил: “Основания политики правительства, которое я возглавляю, впервые в истории Австрии предусматривают признание еврейского характера Государства Израиль. В качестве канцлера Австрии я в этом заинтересован. Не просто в хороших отношениях с Израилем, я рассматриваю Израиль в качестве нашего партнера и союзника”.