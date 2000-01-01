27.12 10:28 MIGnews.com

Канцлер Австрии: Израиль - наш союзник

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Новый канцлер Австрии, Себастиан Курц, дал интервью израильской газете Исраэль Ха-Йом.Курц сказал, что понимает те опасения, которые порождает в Израиле усиление правой националистической партии в его стране, и добавил, что он делает все, чтобы развеять подобные страхи.Куц заявил: “Основания политики правительства, которое я возглавляю, впервые в истории Австрии предусматривают признание еврейского характера Государства Израиль. В качестве канцлера Австрии я в этом заинтересован. Не просто в хороших отношениях с Израилем, я рассматриваю Израиль в качестве нашего партнера и союзника”.