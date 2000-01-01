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Теперь Йонатан Гефен извиняется 28.01 10:17   MIGnews.com

Теперь Йонатан Гефен извиняется

Израильский поэт и исполнитель Йонатан Гефен, пост которого в Instagram породил бурю возмущения в Израиле, извинился за то, что сравнил палестинку Ахад Тамими с Анной Франк и Анной Сенеш.

Во время выступления в Бейт Шапира в Петах-Тикве вечером 27 января Гефен заявил, что “извиняется от всего сердца”.

Гефен сказал: “Сам факт того, что я связал эту историю с анной Франк и анной Сенеш был ошибкой. Я извиняюсь от всего сердца”.
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