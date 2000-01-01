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Яд ва-Шем обвинил Польшу в искажении правды о Холокосте | Фото: Richard Leonard/Flickr28.01 10:39   MIGnews.com

Яд ва-Шем обвинил Польшу в искажении правды о Холокосте

Руководство Мемориала Катастрофы и Героизма еврейского народа Яд ва-Шем осудило принятый в Польше законопроект о введении уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к Холокосту.

"Всемирный центр памяти жертв Холокоста выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который может размыть историческую истину в отношении помощи, которую немцы получили от польского населения во время Холокоста.

Нет сомнений, что термин "польские лагеря смерти" является историческим искажением! Лагеря уничтожения были созданы в оккупированной нацистами Польше для уничтожения еврейского народа в рамках "окончательного решения (еврейского вопроса – ред.)".

Тем не менее, ограничения на заявления ученых и других лиц о прямом или косвенном соучастии польского народа в преступлениях, совершенных на их земле во время Холокоста, является серьезным искажением (исторической истины - ред.). Яд ва-Шем продолжит поддерживать исследования, направленные на разоблачение сложной правды об отношений польского населения к евреям во время Холокоста", - говорится в опубликованном пресс-релизе.
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