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ЦАХАЛ: Ливан превратился в иранскую ракетную фабрику 28.01 11:14   MIGnews.com

ЦАХАЛ: Ливан превратился в иранскую ракетную фабрику

Пресс-представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манлис издал редкое предупреждение гражданам Ливана, распространенное на сайтах ливанской оппозиции.

В заявлении Манлиса говорится: “Ливан превратился в глазах многих в одну большую иранскую ракетную фабрику. Речь уже не идет о передаче денег, экспертизы и оружия. Де-факто Иран открыл новое отделение , ливанское отделение, и Иран находится здесь”.

Манлис указал на то, что "фотографией года" является снимок командира одной из иракских про-иранских милиций, Киса Хазили на фоне израильской границы. Манлис пишет: "Это демонстрирует и уникальный феномен террористического туризма, и реальную опасность того, что Тегеран установит контроль над регионом.

Манлис пишет: "тот факт, что шестиклассники в северном Израиле и Южном Ливане на протяжении всей жизни не слышали сирен ракетной тревоги - лучшее доказательство силы устрашения Израиля и реальных итогов Второй Ливанской Войны".
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