28.01 12:13 MIGnews.com

Ицхак Герцог советует угостить палестинцев пряником

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Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог считает, что что палестинцев надо побуждать, а не запугивать с целью возвращения за стол переговоров. Поэтому политик против того, что поддержке израильского премьера Биньямина Нетаниягу президент США Дональд Трамп "загоняет палестинцев в угол"."После множества кнутов пришла пора и для нескольких пряников", - сказал он в интервью The Times of Israel, состоявшемся накануне его возвращения в Израиль с Международного экономического форума в Давосе, куда он прибыл вместе с Нетаниягу.Герцог отметил, что глава Белого дома разочарован решением палестинского руководства проигнорировать встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в этом месяце, а также назвал "совершенно неприемлемой" речь Махмуда Аббаса на национальном совете ФАТХа, где тот отрицал связь Израиля с Иерусалимом."В конце концов, это нам придется жить друг с другом. Сокращение их бюджета может негативно отразиться на ситуации и приведет к обнищанию палестинцев и эскалации конфликтов", - считает председатель оппозиции.Что же касается, "Иерусалимской декларации" Дональда Трампа, то Герцог считает это проявлением "справедливого отношения к сионизму и еврейскому миру", однако сам Иерусалим был, есть и будет одним из важнейших вопросов в любом мирном регулировании. Главный же посыл, на его взгляд, был таков, что Иерусалим является столицей Еврейского государства, что, в свою очередь, уже не может быть предметом для обсуждения.