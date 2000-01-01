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Удар Асад по Бен-Гурион будет означать объявление войны 28.01 12:16   MIGnews.com

Удар Асада по Бен-Гурион будет означать объявление войны

Полковник ЦАХАЛа в отставке Коби Маром прокомментировал угрозы президента Сирии Башара Асада нанести удар по международному аэропорту Бен-Гурион.

Маром, в интервью радио 103FM заявил: “Я советую все расслабиться. Это - не больше чем заявление для внутреннего пользования. На протяжении 2018 года мы продолжим видеть атаки ВВС по целям в Сирии. Несмотря на то, что уверенность президента в последнее время возросла, президент все еще в очень неудобной позиции, и последнее что он хочет сделать в подобном положении - это атаковать Израиль и его инфраструктуру”.

Маром указал на то, что за семь лет войны в Сирии в отношении Израиля Асад вел себя “контролируемо и рационально”.

Маром также сказал, что в распоряжении Асада - не так много точных ракет дальнего радиуса действия, и вероятность сирийского удара по аэропорту Бен-Гурион остается низкой. Маром сказал: “Удар по Бен-Гурион будет означать объявление войны Израилю”.
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