28.01 12:16 MIGnews.com

Удар Асада по Бен-Гурион будет означать объявление войны

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Полковник ЦАХАЛа в отставке Коби Маром прокомментировал угрозы президента Сирии Башара Асада нанести удар по международному аэропорту Бен-Гурион.Маром, в интервью радио 103FM заявил: “Я советую все расслабиться. Это - не больше чем заявление для внутреннего пользования. На протяжении 2018 года мы продолжим видеть атаки ВВС по целям в Сирии. Несмотря на то, что уверенность президента в последнее время возросла, президент все еще в очень неудобной позиции, и последнее что он хочет сделать в подобном положении - это атаковать Израиль и его инфраструктуру”.Маром указал на то, что за семь лет войны в Сирии в отношении Израиля Асад вел себя “контролируемо и рационально”.Маром также сказал, что в распоряжении Асада - не так много точных ракет дальнего радиуса действия, и вероятность сирийского удара по аэропорту Бен-Гурион остается низкой. Маром сказал: “Удар по Бен-Гурион будет означать объявление войны Израилю”.