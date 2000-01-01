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Канцлер Австрии напомнил австрийцам о вине за Холокост | Фото: Хаим Цах, GPO28.01 12:31   MIGnews.com

Канцлер Австрии напомнил австрийцам о вине за Холокост

Самый молодой канцлер в истории Австрии (да и в принципе самый юный глава из всех действующих правительств) Себастьян Курц не забывает об исторической ответственности, которую его страна обречена всегда нести за причастность к геноциду еврейского народа во Вторую мировую войну.



"Австрийцы были также его соучастниками и связаны со зверскими преступлениями Холокоста. И мы несем за это особую историческую ответственность, которую федеральное правительство четко признает. День памяти напоминает нам о важности никогда не забывать о Шоа. Эта ответственность затрагивает всех нас, а также является миссией молодых поколений. Антисемитизму, расизму и ненависти не должно быть места в нашем обществе, поэтому очень противостоять таким тенденциям усерднее, чем когда-либо. Мы продолжим борьбу против всех форм антисемитизма!" - написал он в своем Twitter.

Помимо самого очевидного повода – "твит" был размещен 27 января, то есть в Международный день Холокоста, – таким образом политик ответил всем своим недоброжелателям, которые критикуют его за формирование правительства с обвиняемой в антимусульманских и антисемитских популизме Партией Свободы (АПС).

Не далее, чем на этой неделе австрийская прокуратура предъявила обвинения члену АПС Удо Ландбауэру за публикацию его братством Germania zu Wiener Neustadt песенника, прославляющего Катастрофу еврейского народа. Осложняет ситуацию тот факт, что политик баллотируется на местных выборах, которые пройдут в Австрии 28 января.

Курц уже осудил и книгу, и ее автора, заявив, что ему не место в Австрии. Вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе также осудил любую форму антисемитизма.
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