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Орен Хазан: Эдельштейн должен уйти 28.01 13:03   MIGnews.com

Орен Хазан: Эдельштейн должен уйти

Депутат Кнессета Орен Хазан (Ликуд) прокомментировал высказывания спикера Кнессета Юли Эдельштейна, слитые в эфир корреспондентом второго канала израильского ТВ.

Хазан заявил: “Когда услышал эти записи, я был шокирован. Я думаю, что мы должны начать расследование. Эдельштейн должен положить ключи на стол и уйти в отставку”.

Хазан добавил: “Необходимо проверить, что он не готовил путч против премьер-министра, и когда вы слышите о том, что премьер не может оставаться на своем посту, где же уважение? Как вы можете представлять государство, которое якобы так любите?”

Хазан сообщил, что он не против “идеологического критицизма”, но “запись выглядит как будто брифинг по подготовке к тому, чтобы указать премьеру на дверь”.
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