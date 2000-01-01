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Сунниты готовы к миру с Израилем, но после палестинцев | Фото: Моше Мильнер, GPO28.01 13:40   MIGnews.com

Сунниты готовы к миру с Израилем, но после палестинцев

Лидеры умеренных суннитских государств готовы установить дипломатические отношения с Израилем, но лишь только после завершения мирного регулирования с палестинцами, заявил главный оппозиционер Израиля Ицхак Герцог.

Политик утверждает, что в кулуарах Международного экономического форума в Давосе у него состоялся ряд встреч с арабскими лидерами.

"Сообщение, которое я от них получил, было ясным. Мы готовы последовать примеру Египта и Иордании, формализировав связи с вами, но для этого вам необходимо продвинуться в деле с палестинцами. Должен быть процесс, и вы должны сделать определенные шаги", - сказал он в интервью изданию The Times of Israel.

Однако Биньямина Нетаниягу он не считает именно тем, кто готов на вышеупомянутые шаги, несмотря на то, что тот неоднократно хвастался улучшением отношений с суннитскими государствами и Саудовской Аравией в частности.

Лидер парламентского меньшинства считает, что действующему премьеру необходимо меньше говорить и больше делать для выхода из тупика, в котором оказался Израиль вместе с палестинцами. В то же время он похвалил Нетаниягу за важные встречи, которые тот провел с мировыми лидерами в Давосе, включая Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Ангелу Меркель.
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