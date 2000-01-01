Алексей Навальный арестован в Москве

Сотрудники правоохранительных органов России задержали оппозиционера Алексея Навального, пришедшего на акцию протеста, организованную в центре Москвы против отказа Центральная избирательная комиссия регистрировать его кандидатом на президентских выборах 18 марта.
Оппозиционер был задержан, спустя несколько минут после того, как пришел на акцию в 14.30 (по российскому времени).
Помимо столицы, "забастовки избирателей" проходят и в других крупнейших городах РФ: в Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Владивостоке, Самаре, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде, Туле, Уфе и других (всего около сотни городов). В большинстве городов демонстрации проходили без санкции муниципальных властей.
По данным служба ОВД-Инфо, по всей России уже задержаны не менее 90 участников акций – преимущественно организаторы и кураторы протестов. В Москве, помимо начальника штаба Навального Сергея Бойко, были также задержаны и режиссер, два юриста и офис-менеджер основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией, откуда велась онлайн-трансляция акции.