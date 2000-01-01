Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Алексей Навальный арестован в Москве 28.01 13:58   MIGnews.com

Алексей Навальный арестован в Москве

Сотрудники правоохранительных органов России задержали оппозиционера Алексея Навального, пришедшего на акцию протеста, организованную в центре Москвы против отказа Центральная избирательная комиссия регистрировать его кандидатом на президентских выборах 18 марта.

Оппозиционер был задержан, спустя несколько минут после того, как пришел на акцию в 14.30 (по российскому времени).



Помимо столицы, "забастовки избирателей" проходят и в других крупнейших городах РФ: в Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Владивостоке, Самаре, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде, Туле, Уфе и других (всего около сотни городов). В большинстве городов демонстрации проходили без санкции муниципальных властей.


По данным служба ОВД-Инфо, по всей России уже задержаны не менее 90 участников акций – преимущественно организаторы и кураторы протестов. В Москве, помимо начальника штаба Навального Сергея Бойко, были также задержаны и режиссер, два юриста и офис-менеджер основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией, откуда велась онлайн-трансляция акции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:31
Офир Акунис заменит Нетаниягу на время визита в РФ
16:05
Беженцам из Сирии разрешили привозить вторую жену в Германию
16:02
Израиль отправил генераторы электричества в Газу
15:18
Ривлин заложит камень в основание музея Холокоста в Греции
15:02
"На Польшу пытаются взвалить ответственность за Холокост"
14:54
Основатель Tesla начал продавать огнеметы против зомби  
14:43
Видео: массовая драка на базе ЦАХАЛа  
14:25
Польша ответила Израилю
14:02
Африн: курдская смертница подорвалась во время атаки турок
13:40
Сунниты готовы к миру с Израилем, но после палестинцев
13:16
Умер основатель компании IKEA
13:05
Даже одна сигарета повышает шанс инфаркта и инсульта
13:03
Орен Хазан: Эдельштейн должен уйти
12:31
Канцлер Австрии напомнил австрийцам о вине за Холокост
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus