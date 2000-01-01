28.01 13:58 MIGnews.com

Алексей Навальный арестован в Москве

Что происходит прямо сейчас на Триумфальной площади в Москве. Полиция требует от участников акции @navalny разойтись #Забастовка pic.twitter.com/1olEBwO40L — DW (на русском) (@dw_russian) 28 января 2018 г.

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Сотрудники правоохранительных органов России задержали оппозиционера Алексея Навального, пришедшего на акцию протеста, организованную в центре Москвы против отказа Центральная избирательная комиссия регистрировать его кандидатом на президентских выборах 18 марта.Оппозиционер был задержан, спустя несколько минут после того, как пришел на акцию в 14.30 (по российскому времени).Помимо столицы, "забастовки избирателей" проходят и в других крупнейших городах РФ: в Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Владивостоке, Самаре, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде, Туле, Уфе и других (всего около сотни городов). В большинстве городов демонстрации проходили без санкции муниципальных властей.По данным служба ОВД-Инфо, по всей России уже задержаны не менее 90 участников акций – преимущественно организаторы и кураторы протестов. В Москве, помимо начальника штаба Навального Сергея Бойко, были также задержаны и режиссер, два юриста и офис-менеджер основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией, откуда велась онлайн-трансляция акции.