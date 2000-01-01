28.01 14:25 MIGnews.com

Польша ответила Израилю

Polska i Izrael w 2016 wydały wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się wszelkim próbom wypaczania historii narodów żydowskiego lub polskiego przez negowanie lub umniejszanie ofiary Żydów podczas Holokaustu lub stosowanie błędnych terminów takich jak "polskie obozy śmierci" — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 27 января 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство Польши не пытается переписать историю, отрицать или приуменьшать трагедию еврейского народа во время Второй мировой войны, однако и Израиль должен помнить о том, что сама формулировка "польские лагеря смерти" является ошибочной, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Польша и Израиль в 2016 году приняли общее заявление, в котором они выступают против всех попыток искажения истории еврейского или польского народов путем отрицания или преуменьшения трагедии евреев во время Холокоста или использования ошибочных терминов, таких как "польские лагеря смерти", - написал он на своей странице в Twitter.Таким образом, глава правительства Польши пытался парировать выпады своего израильского коллеги и прочих членов правительства Еврейского государства после принятия Сеймом поправки об уголовной ответственности за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая использование формулировки "польские лагеря смерти".В ответ на это глава парламентской оппозиции Израиля Ицхак Герцог уже призвал премьера Нетаниягу отозвать посла из Варшавы для консультаций.