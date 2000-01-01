Польша ответила Израилю

Правительство Польши не пытается переписать историю, отрицать или приуменьшать трагедию еврейского народа во время Второй мировой войны, однако и Израиль должен помнить о том, что сама формулировка "польские лагеря смерти" является ошибочной, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Polska i Izrael w 2016 wydały wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się wszelkim próbom wypaczania historii narodów żydowskiego lub polskiego przez negowanie lub umniejszanie ofiary Żydów podczas Holokaustu lub stosowanie błędnych terminów takich jak "polskie obozy śmierci"
"Польша и Израиль в 2016 году приняли общее заявление, в котором они выступают против всех попыток искажения истории еврейского или польского народов путем отрицания или преуменьшения трагедии евреев во время Холокоста или использования ошибочных терминов, таких как "польские лагеря смерти", - написал он на своей странице в Twitter.
Таким образом, глава правительства Польши пытался парировать выпады своего израильского коллеги и прочих членов правительства Еврейского государства после принятия Сеймом поправки об уголовной ответственности за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая использование формулировки "польские лагеря смерти".
В ответ на это глава парламентской оппозиции Израиля Ицхак Герцог уже призвал премьера Нетаниягу отозвать посла из Варшавы для консультаций.