28.01 15:02 MIGnews.com

"На Польшу пытаются взвалить ответственность за Холокост"

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Журналист 20-го канала израильского ТВ Шимон Риклин в ходе эфира с Эрелем Сегалем на радио Галей ЦАХАЛ заявил, что не понимает, почему принятие в Польше закона об ответственности за обвинения польской нации в Холокосте вызвали такую бурю возмущения.Риклин, почитатель и защитник премьер-министра Нетаниягу, заявил, что и его “увлекло этой волной”.Риклин заявил: “Я понимаю поляков, и я не понимаю, откуда все это возмущение. Я читаю сейчас перевод этого закона на английский и я не понимаю, почему все подняли этот крик”. Риклин указал на то, что в законе четко сформулирована ответственность “за обвинение в соучастии в Холокосте польского государства и польской нации”. Риклин заметил: “Яир Лапид пишет о польских лагерях смерти - но их не было. Были немецкие лагеря смерти. Лапид повторяет германскую ложь - и это их попытка умыть руки”.Риклин добавил: “Польское государство, как государство, и польская нация, как нация, не принимали участия в уничтожении евреев, и я должен признать - премьер-министр тут поспешил”.Эрель Сегаль, со своей стороны, отметил, что закон, с его точки зрения плох, поскольку ограничивает свободу слова - "но это не является израильской проблемой". С другой стороны, он представлен в израильской и международной прессе неверно. В то время как нет никаких сомнений в том, что отдельные поляки и группы поляков были пособниками Холокоста, также как и в том, что в польском обществе глубоко укоренился антисемитизм, никто не может утверждать, что Польша, как нация и государство, несет, наравне с Германией, историческую ответственность за Холокост.Сегаль указал на то, что в России также принят закон, запрещающий “реабилитацию нацизма”, в результате которого людей судят за упоминание о пакте Молотова-Риббентропа - договоре, прямым последствием которого стало вторжение Гитлера в Польшу и последующие события.Кроме того, польская нация на протяжении всей войны продолжала ожесточенное сопротивление. Оба польских подполья - и Армия Крайова и Армия Людова автоматически приговаривали польских охранников концлагерей к смерти. Это разительно контрастирует с поведение такого государства -”победителя” как Франция, правительство которого активно сотрудничало с нацистами, а государственные институты начали кампанию охоты на евреев еще до того, как их попросили об этом нацисты. Сегаль сказал: “Не было польских лагерей смерти, но были немецкие. Я не говорю, что нет польского антисемитизма, но попытка ведения совместной ответственности за Холокост - германская ложь”.