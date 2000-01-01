28.01 15:18 MIGnews.com

Ривлин заложит камень в основание музея Холокоста в Греции

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Президент Израиля Реувен Ривлин начинает официальный визит в Грецию, в ходе которого вместе с премьер-министром Алексисом Ципрасом заложит камень на месте строительства Музея Холокоста в Салониках.Официальная часть визита начнется в понедельник, 29 января, с возложения венка к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в центре Афин. Затем Ривлин посетит президентский дворец, где его официально приветствует президент Греции Прокопис Павлопулос и пройдут переговоры глав государств. После этого Ривлин отправится в дворец Максиму – официальную резиденцию председателя правительства, где встретится с премьер-министром Ципрасом.Вечером в понедельник президент Израиля примет участие в мероприятии, посвященном Дню памяти греческих еврейских мучеников и героев Холокоста в "Театроне" Центра культуры "Греческий мир" в Пирее. Затем президент Греции Павлопулос даст официальный обед в честь своего израильского коллеги.Во вторник президент Израиля и премьер-министр Греции будут находиться в Салониках, где примут участие в церемонии закладки камня на месте строительства Музея Холокоста. В среду, 31 января, Ривлин будет награжден почетной докторской степенью факультета международных и европейских исследований в Университете Пирея.