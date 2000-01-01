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Племянник саудовского короля откупился от тюрьмы 28.01 23:16   MIGnews.com

Племянник саудовского короля откупился от тюрьмы

Саудовский принц-миллиардер Аль-Валид ибн Талал был освобожден из-под стражи в субботу, более чем через два месяца после того, как его арестовали по делу о коррупции, сообщает Reuters.

Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии сказал, что принц Аль-Валид был освобожден после того, как он достиг финансового соглашения с генеральным прокурором.

"Сегодня утром генеральный прокурор одобрил соглашение, которое было достигнуто с принцем Аль-Валидом ибн Талалом, и принц вернулся домой", – сказал чиновник.

Решение о его освобождении и освобождении нескольких других известных магнатов в пятницу дает основания думать, что Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии сказал, что принц Аль-Валид был освобожден после того, как он достиг финансового соглашения с генеральным прокурором, пишет издание.
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