28.01 23:16 MIGnews.com

Племянник саудовского короля откупился от тюрьмы

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Саудовский принц-миллиардер Аль-Валид ибн Талал был освобожден из-под стражи в субботу, более чем через два месяца после того, как его арестовали по делу о коррупции, сообщает Reuters.Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии сказал, что принц Аль-Валид был освобожден после того, как он достиг финансового соглашения с генеральным прокурором."Сегодня утром генеральный прокурор одобрил соглашение, которое было достигнуто с принцем Аль-Валидом ибн Талалом, и принц вернулся домой", – сказал чиновник.Решение о его освобождении и освобождении нескольких других известных магнатов в пятницу дает основания думать, что Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии сказал, что принц Аль-Валид был освобожден после того, как он достиг финансового соглашения с генеральным прокурором, пишет издание.