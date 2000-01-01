28.01 16:05 MIGnews.com

Беженцам из Сирии разрешили привозить вторую жену в Германию

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По сообщению издания Hamburger Abendblatt, сирийскому беженцу, прибывшему в Германию в 2014 году вместе с женой и четырьмя детьми разрешили привезти вторую жену.Представитель округа Пиннеберг Оливер Гарстенс заявил: “Речь не идет о всеохватывающим правиле. Каждый отдельный случай будет расследоваться”.Гарстенс указал на то, что приезд второй жены был позволен потому, что ее дети уже находись в Германии и “невозможно лишить детей матери”.По данным газеты, речь идет о втором подтвержденном случае разрешения на приезд второй жены сирийского беженца в Пиннеберге.