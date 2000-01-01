28.01 16:31 MIGnews.com

Офир Акунис заменит Нетаниягу на время визита в РФ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправится в Россию с официальным визитом в понедельник, 29 января. Исполнять его обязанности во время отсутствия будет министр науки Офир Акунис ("Ликуд").В ходе своего визита в РФ глава израильского правительства встретится с президентом Владимиром Путиным в Кремле.Ожидается, что стороны обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирии.