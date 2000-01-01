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flickr/Prime Minister of Israel 28.01 17:59   MIGnews.com

Нетаниягу: Руанда – самое безопасное место для беженцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Руанда является самым безопасным государством, в которое можно отправить африканских мигрантов. Об этом он сообщил на заседании фракции "Ликуд" в воскресенье, 28 января.

При этом он назвал "шуткой" утверждения о том, что жизнь африканских мигрантов, отправленных в Руанду, может оказаться в опасности.

"В Руанде живут 180 тысяч беженцев, которые размещены там под эгидой ООН", - цитирует Аруц Шева слова премьера.

На прошлой неделе Нетаниягу встретился с президентом Руанды Полем Кагаме в Давосе в рамках Экономического форума. Стороны обсудили вопрос об африканских нелегалов в Израиле.

Новый лидер Руанды заявил, что его страна готова принять только тех, кто захочет переселиться по своей воле, а не по принуждению.
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