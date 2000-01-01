28.01 18:15 MIGnews.com

Лапид встретился с представителями "Хазит а-Кавод"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и депутат Кнессета Константин Развозов провели встречу с представителями организации "Хазит а-Кавод", которая отстаивает интересы людей, переживших Катастрофу, беженцев и эвакуированных."Мы выражаем огромную благодарность Яиру Лапиду, который был первым, кто внес в 2014 году изменения в Закон об инвалидах, пострадавших от преследования нацистов. Мы это очень ценим и всегда будем помнить. Благодаря Яиру Лапиду была создана "Национальная программа помощи пережившим Холокост". В результате более 85 тысяч пожилых репатриантов из бывшего СССР были признаны "ницолей шоа" (спасшиеся во время Холокоста). Теперь они ежегодно получают дополнительное пособие размером 3960 шекелей, а также бесплатные лекарства. В этом году денежный перевод поступит 31 января. Однако, в 2019 году министерство финансов не планирует продолжать эту программу. Существует огромная разница в размере финансовой поддержки государством тех беженцев, кто репатриировался до 1953 года и после. Это, по нашему мнению, является одной из форм дискриминации репатриантов алии 90-х", - рассказали представители организации "Хазит а-Кавод".Лапид пообещал во время обсуждения бюджета на 2019 год в финансовой комиссии Кнессета приложить максимальные усилия, чтобы вернуть пункт, предусматривающий продолжение финансирования "Национальной программы помощи пережившим Холокост"."В эти дни во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, и сегодняшняя встреча также приурочена к этой печальной дате. Помощь пережившим Катастрофу была и остается одним из главных направлений в моей работе с первого дня в Кнессете. Наш моральный долг – максимально улучшить условия жизни этих людей. Вы знаете, что я на ветер слов не бросаю и был первым, кто реализовал национальную программу. Даже в оппозиции мы продолжаем отстаивать ваши интересы", - подчеркнул глава партии "Еш Атид" в ходе беседы.Депутат Кнессета Константин Развозов со своей стороны отметил, что несколько месяцев назад совместно с организацией "Хазит а-Кавод" подал иск в Высший суд справедливости с целью защитить права пожилых русскоязычных репатриантов, стоящих в очереди на получение социального жилья."Я считаю недопустимой ситуацию, при которой пожилые репатрианты, имеющие право на государственное жилье, вынуждены ждать своей очереди десятилетиями и тратить большую часть своих доходов на съем квартиры. Мы требуем от правительства действовать в соответствии с рекомендациями комиссии по делам пенсионеров-репатриантов, которые были представлены более года назад: повысить выплаты на съем жилья для пенсионеров, получающих пособие по прожиточному минимуму. Очень символично, что первое слушание по этому делу назначено на 9 мая. Хочется верить, что справедливость восторжествует и БАГАЦ заставит нынешнее правительство следовать рекомендациям комиссии", - заявил Развозов.В конце встречи председатель правления организации "Хазит а-Кавод" д-р Александр Берман вручил Яиру Лапиду и Константину Развозову второе издание книги "В тени Холокоста" на английском языке, где представлены воспоминания пожилых репатриантов, вынужденных в годы Второй мировой войны бросать свои дома и бежать, спасаясь от неминуемой гибели, которая ждала их на территориях, захваченных немецкой армией.