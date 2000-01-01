Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Эрдоган: Анкара не стремится к захвату территорий Сирии 28.01 18:55   MIGnews.com

Эрдоган: Анкара не стремится к захвату территорий Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится к захвату сирийских территорий. Таким образом, он прокомментировал ход операции ВС Турции в Африне.

Эрдоган подчеркнул, что операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн. беженцев, находящихся ныне в Турции", — цитирует Anadolu слова турецкого лидера.

Напомним, 20 января Эрдоган объявил о начале операции в Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:22
59-летняя Мадонна обнажилась ради "лайков"
23:16
Племянник саудовского короля откупился от тюрьмы
22:28
Нетаниягу: мы превращаем Израиль в растущую мировую силу
21:50
Опубликована скандальная запись разговора Сары Нетаниягу
21:29
МИД вызвал заместителя посла Польши на ковер
21:22
Видео: В Итамар задержан террорист в камуфляже
20:22
Теракт в Кабуле унес жизни более 100 человек
19:54
Главный раввин Польши: плохой и жалкий закон
18:29
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
18:15
Лапид встретился с представителями "Хазит а-Кавод"
17:59
Нетаниягу: Руанда – самое безопасное место для беженцев
16:31
Офир Акунис заменит Нетаниягу на время визита в РФ
16:05
Беженцам из Сирии разрешили привозить вторую жену в Германию
16:02
Израиль отправил генераторы электричества в Газу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus