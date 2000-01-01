28.01 18:55 MIGnews.com

Эрдоган: Анкара не стремится к захвату территорий Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится к захвату сирийских территорий. Таким образом, он прокомментировал ход операции ВС Турции в Африне.Эрдоган подчеркнул, что операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии."Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн. беженцев, находящихся ныне в Турции", — цитирует Anadolu слова турецкого лидера.Напомним, 20 января Эрдоган объявил о начале операции в Сирии.