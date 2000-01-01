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Главный раввин Польши: плохой и жалкий закон | Фото: Thinkstock28.01 19:54   MIGnews.com

Главный раввин Польши: плохой и жалкий закон

Главный раввин Польши и член Постоянной комиссии Конференции европейских раввинов Михаэль Шудрих раскритиковал новый законопроект, который был принят для введения ответственности за использование формулировки "польские лагеря смерти".

Раввин Шудрих назвал такой закон "плохим и жалким", который предусматривает штрафы или трехлетний срок тюремного заключения для всех, кто назовет "польскими" немецко-фашистские лагеря смерти, которые находились на территории Польши во Вторую мировую войну.

Польский раввин, который сейчас находится в США, заявил, что обсудит этот вопрос с президентом Польши и главой парламента, отмечает Ару Шева.

Также Шудрих присоединился к инициативе президента Конференции раввинов Европы Пинхасу Гольдшмидту учредить "Комитет Правды и Справедливости", чтобы изучить участие польского народа в событиях Холокоста.
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