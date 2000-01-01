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28.01 21:29   MIGnews.com

МИД вызвал заместителя посла Польши на ковер

Министерство иностранных дел Израиля вызвало заместителя посла Польши, чтобы разъяснить ситуацию с нововведениями в законе об Институте национальной памяти, которые предусматривают наказание за использование фразы "польские лагеря смерти".

Об этом сообщает польское интернет-издание RMF24 в воскресенье, 28 января.

В заявлении МИД Израиля говорится:

"Было высказано сопротивление Израиля относительно формулировок закона. В частности, дата принятия закона в канун Международного дня памяти жертв Холокоста была странной и неудачной".

В ведомстве отметили, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может повредить свободе проведения исследований".

Израильское министерство призвало правительство Польши изменить законопроект перед голосованием.
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