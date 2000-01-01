28.01 22:28 MIGnews.com

Нетаниягу: мы превращаем Израиль в растущую мировую силу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Открывая заседание правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил:"В конце недели я вернулся с Всемирного экономического форума в Давосе. Я встретил там дюжину лидеров государств Азии и Африки, Восточной и Западной Европы, Южной и Северной Америки, а главное - нашего друга, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.Я вновь выразил нашу признательность за принятое им историческое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и перевода в ближайшее время посольства США в столицу. Мы говорили о необходимости обуздать иранскую агрессию в регионе и предотвратить попытки создания Ираном арсенала ядерного оружия с помощью провальной ядерной сделки, которую нужно или изменить, или отменить. Эти вопросы я подробно обсудил и с нашими друзьями - президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.Я встретился с руководителями крупнейших в мире технологических корпораций, среди которых мой друг, глава компании Alphabet, известной вам как Google, Эрик Шмидт. Он выразил своё восхищение Израилем, экономической и технологической политикой нашего правительства. Должен сказать, что то же самое делали и главы других корпораций.Во время визита мы работали над продвижением крупных сделок с несколькими странами. Эти сделки ещё не гарантированы, но они продвигаются, и, надеюсь, будут заключены. Мы поощряем увеличение инвестиций международных компаний в Израиль, одна из которых ещё не здесь, но надеюсь, что и она присоединится в ближайшее время.Лидеры государств и главы корпораций сказали мне, что мы превратили Израиль в глобальную технологическую державу. Мы слышим это повсюду: в Индии, в Давосе - везде. Это действительно наша политика. Мы превращаем Израиль в растущую мировую силу, что отражается в стремлении многих встретиться с нами, что, к сожалению, было невозможно из-за напряжённого двухдневного графика работы.Две недели назад во время исторического визита в Индию я провёл четыре дня с премьер-министром Нарендрой Моди. Затем мы принимали здесь вице-президента США Майка Пенса, а в четверг у меня была отличная встреча с президентом США Дональдом Трампом.Завтра я еду в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Я обсужу с ним развитие событий в регионе, укрепление координации действий в сфере безопасности между ЦАХАЛом и российскими военными в Сирии и целый ряд важных, даже очень важных вопросов, касающихся безопасности Израиля. Я также приму участие в открытии выставки, посвящённой 75-летию восстания в лагере Собибор, которое состоится в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.Здесь уместно отметить, что мы нетерпимы к искажению истины, переписыванию истории или отрицанию Холокоста. Вчера вечером я выразил жёсткий протест (уверен, что все министры правительства с этим солидарны) против закона, касающегося Катастрофы, постигшей наш народ на польской земле. Закон, который принял в пятницу польский парламент, должен пройти ещё два чтения до его окончательного принятия. Я чётко выразил нашу позицию, что закон необходимо изменить. Мы ни при каких обстоятельствах не примем попыток переписать историю, не примем никаких ограничений на исследование исторической правды. По моему указанию, посол Израиля в Варшаве выразила нашу позицию премьер-министру Польши во время церемонии памяти жертв Холокоста, состоявшейся вчера вечером в Освенциме. На неделе посол и сотрудники посольства проведут обсуждения по этому вопросу со всем польским руководством, в том числе с премьер-министром, президентом и членами Сената. Сегодня утром польский посол был приглашен в МИД, и услышал то же самое.