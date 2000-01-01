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flickr 28.01 21:50   MIGnews.com

Опубликована скандальная запись разговора Сары Нетаниягу

Новостной сайт Walla News опубликовал запись разговора Сары Нетаниягу с одним из советников семьи. На аудиозаписи слышно как супруга главы израильского правительства делает замечание одному из советников, ответственных за связь с СМИ.

В частности, Сара отчитывает советника за то, что в посвященной ей публикации, вышедшей 10 ноября 2009 года, не указали тот факт, что она является дипломированным детским психологом.

В заметке, содержащей всего 44 слова, рассказывается, что госпожа Нетаниягу, в знак поддержки музыкальной школы в Иерусалиме, приняла участие в мероприятии по сбору средств.

Однако супругу премьер-министра разозлило то, что в статье не указали, кем она является по специальности.

Комментируя очередную скандальную публикацию, Биньямин Нетаниягу написал на своей странице в Facebook:

"Очередная аудиозапись, сделанная тайно, опубликованная сегодня в СМИ, является продолжением агрессивной кампании, развернутой против моей семьи".
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