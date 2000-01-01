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Премьер посетил выставку, открывшуюся к празднику Ту би-шват29.01 06:25   MIGnews.com

Премьер посетил выставку, открывшуюся к празднику Ту Би-Шват

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил выставку, открывшуюся к празднику Ту би-шват, на которой представлены достижения в сельскохозяйственных исследованиях и освоении технологий, израильские инновации и разработки - овощи, фрукты, цветы, пряные травы и специи.

Министр сельского хозяйства Ури Ариэль и генеральный директор министерства Шломо Бен-Элиягу показали премьер-министру и членам правительства новые сорта фруктов и овощей, выведенные в Израиле.

Глава правительства заявил:

"Употребление овощей и фруктов в пищу очень полезно, а выращивание овощей и фруктов с использованием инновационных технологий очень важно и очень полезно для израильской экономики. Такое впечатление у меня создаётся в каждом месте, которое я посещаю. Все лидеры, с которыми я встречаюсь, обсуждают израильское сельское хозяйство.

Я знаю, что это не та сфера, где мы всегда можем почивать на лаврах или букетах цветов, но мы должны продолжать развивать сельское хозяйство, и в Ту би-шват мы приветствуем его достижения".
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